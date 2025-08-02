Человекоподобного робота закали больше, чем планировалось

Стартап китайского университета Циньхуа RobotEra и ее человекоподобный робот StarL7 - спустя неделю после выхода проморолика получил больше заказов роботов, чем было запланировано в рамках производственных планов.

Как передает Day.Az, при росте StarL7 в 171 см и весе в 65 килограмм, управляемая им модель ERA-42 с 55 степенями свободы способна делать данную модель робота по настоящему универсальной.

Первые пилотные проекты ориентированы на логистику, розничную торговлю и передовые научно-исследовательские лаборатории, а более широкое производство планируется уже в конце этого года после полевой проверки безопасности, ресурса аккумулятора и степени защиты от проникновения.