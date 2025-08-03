https://news.day.az/world/1771746.html

В Нью-Йорке ощутили толчки от землетрясения - ВИДЕО

В Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3,0. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The New York Post (NYP). Отмечается, что эпицентр стихии находился в районе Хасбрук-Хайтс в округе Берген. Толчки ощутили в Нью-Йорке, в частности, в некоторых районах Манхэттена.