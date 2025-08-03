Нетаньяху обратился с просьбой к МККК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону с просьбой обеспечить заложников, находящихся в секторе Газа, необходимыми медикаментами и продовольствием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам политика, 3 августа он провел переговоры с главой делегации МККК и попросил его немедленно вмешаться в ситуацию.

Премьер-министр отметил, что на фоне заявлений ХАМАС о якобы происходящем "истязании голодом", заложники подвергаются как физическим, так и психологическим пыткам, а также систематически страдают от голода.

Кроме того, Нетаньяху призвал мировое сообщество осудить действия ХАМАС и палестинской группы "Исламский джихад" (организация запрещена в России), а также прекратить любую форму прямой или косвенной поддержки этих организаций.