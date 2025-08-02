В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о статье главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Day.Az представляет публикацию:

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье сегодня отметил удивительное: ОБСЕ, пишет он, "не справилась и в Нагорном Карабахе".

"Минская группа так и не смогла создать условия для диалога между конфликтующими сторонами", - заявил Лавров.

Ну, во-первых, в том, что МГ ОБСЕ не справилась, никто уже и не сомневается. Запоздалое заявление.

Во-вторых, Россия, если Лавров забыл, тоже приложила к этому руку. Россия была одной из трех стран, которым БЫЛО ВЫГОДНО затягивать решение конфликта как можно дольше, чтобы не терять рычаги давления на Баку и Ереван.

Президент Ильхам Алиев совсем недавно говорил об этом, и подчеркивал, что и США, и Франция, и РФ давили на Баку с требованием признать оккупацию Карабаха.

И что вышло, Сергей Валентинович?

Забавно и то, что Лавров на голубом глазу утверждает, что Минская группа стала вообще не нужна после того, как "ее западные участники вышли из взаимодействия с Россией".

Тут Лавров умудрился облажаться дважды:

1. МГ ОБСЕ потеряла всякий смысл гораздо раньше, чем "Запад перестал общаться с Россией". И если уж хочется конкретную дату - то это 27 сентября 2020 года, когда началась вторая Карабахская война.

2. Ну и Лавров "забывает" упомянуть, почему именно Запад перестал взаимодействовать с РФ. Вовсе не из-за Карабаха.