https://news.day.az/world/1771763.html Масштабный град в североитальянской провинции - ВИДЕО В северной итальянской провинции Брешиа произошел масштабный град, причинивший значительный ущерб. В результате стихийного бедствия пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные жители и власти оказывают помощь пострадавшим. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Масштабный град в североитальянской провинции - ВИДЕО
В северной итальянской провинции Брешиа произошел масштабный град, причинивший значительный ущерб. В результате стихийного бедствия пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные жители и власти оказывают помощь пострадавшим.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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