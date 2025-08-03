Масштабный град в североитальянской провинции

В северной итальянской провинции Брешиа произошел масштабный град, причинивший значительный ущерб. В результате стихийного бедствия пострадали здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Местные жители и власти оказывают помощь пострадавшим.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.