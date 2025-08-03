Макрон с треском проиграет суд против Кэндис Оуэнс

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет выиграть в суде и доказать, что ее публикации о его жене являются клеветой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times.

Оуэнс известна тем, что выпустила расследование, посвященное чете Макронов.

В частности, она заявила, что жена французского лидера Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Макрон подал в суд на журналистку. Оуэнс предсказала его поражение по этому делу. По ее словам, иск политика лишь доказывает ее правоту.

"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что может раскрыться", - объяснила американка.

Предполагаемая цель Елисейского дворца - показать уверенность перед мировыми лидерами и французскими политиками. Как указано в иске, Макрон из-за слухов потерял не только репутацию, но и доверие. Эту стратегию журналисты считают неудачной.

"Ни один судебный процесс не смог положить конец слухам - как раз наоборот", - добавили они.