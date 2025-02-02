Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования в отношении Макронов - ВИДЕО
Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о смене пола Брижит Макрон - жены президента Франции Эммануэля Макрона.
Как передает Day.Az, оно было опубликовано на YouTube-канале журналистки.
По ее словам, "женой" Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году. Автор расследования отметила, что у Брижит нет ни одной совместной фотографии с братом.
В качестве доказательства своей теории журналистка также привела видеозапись 1977 года, на которой трансгендер, называвший себя Вероникой, давал интервью телеканалу. Сравнение записи голоса Вероники с Брижит "показывает, что это один и тот же человек".
Во второй части расследования Оуэнс пообещала раскрыть имена медиков, которые провели операцию по смене пола.
Макрон познакомился с Брижит Тронье во время обучения в школе, будущая жена была его учителем. Пара заключила брак в 2007 году. В настоящее время Макрону 47 лет, а его жене в апреле исполнится 72 года.
Ранее двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, вынесли приговор и назначили штрафы в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
Напомним, что в конце января Кэндис Оуэнс пообещала раскрыть всю правду о семье президента Франции.
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