Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования в отношении Макронов

Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о смене пола Брижит Макрон - жены президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, оно было опубликовано на YouTube-канале журналистки.

По ее словам, "женой" Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году. Автор расследования отметила, что у Брижит нет ни одной совместной фотографии с братом.

В качестве доказательства своей теории журналистка также привела видеозапись 1977 года, на которой трансгендер, называвший себя Вероникой, давал интервью телеканалу. Сравнение записи голоса Вероники с Брижит "показывает, что это один и тот же человек".

Во второй части расследования Оуэнс пообещала раскрыть имена медиков, которые провели операцию по смене пола.

Макрон познакомился с Брижит Тронье во время обучения в школе, будущая жена была его учителем. Пара заключила брак в 2007 году. В настоящее время Макрону 47 лет, а его жене в апреле исполнится 72 года.

Ранее двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, вынесли приговор и назначили штрафы в размере 13,5 тысячи евро за клевету.

Напомним, что в конце января Кэндис Оуэнс пообещала раскрыть всю правду о семье президента Франции.