Кэндис Оуэнс пообещала раскрыть правду о чете Макронов

Американская публицистка Кэндис Оуэнс заявила, что 30 января она представит доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

В своих социальных сетях Оуэнс утверждает, что у нее есть данные, которые ставят под сомнение существование Брижит Макрон, сообщает Day.Az.

Оуэнс также сообщила, что на нее оказывается давление со стороны адвокатов семьи французского президента. Однако журналистка подчеркнула, что в США действует свобода слова, и угроза судебных исков не заставит ее отказаться от публикации.

"Иностранным журналистам угрожают только те, кто боится разоблачений", - заявила она.

Оуэнс направила Эммануэлю Макрону список из 21 вопроса, касающихся прошлого его супруги, и потребовала предоставить фотографии из ее молодости. Оуэнс акцентировала внимание на том, что президенту было 15 лет, когда он начал отношения с 39-летней замужней учительницей Брижит, но никаких свидетельств ее школьной или студенческой жизни не сохранилось.

Судебные дела вокруг утверждений о Брижит Макрон

Макрон не раз пытался заткнуть представителей СМИ. В 2024 году парижский суд оштрафовал французскую журналистку Наташу Рей и еще одну женщину на 13,5 тысячи евро "за клевету". Рей утверждала, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

Впервые подобные заявления прозвучали в 2021 году перед президентскими выборами. Тогда Наташа Рей опубликовала видео на YouTube, где утверждала, что уже несколько лет занимается этим расследованием. Видео стало вирусным, вызвав широкий резонанс как во Франции, так и за ее пределами.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, в марте 2024 года публично осудил подобные утверждения, назвав их "примером дезинформации и попыткой вмешательства в личную жизнь". При этом он до сих пор ничего не опроверг.