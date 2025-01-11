Известная американская публицистка разоблачила чету Макронов

В Сети активно обсуждается скандал, который вызвала семейка Макронов, отправив письмо с угрозами в адрес американской политической активистки и публицистки Кэндис Оуэнс. Отметим, что ранее Оуэнс нашла доказательства смены пола женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон. Телеведущая рассказала, что три года собирала представленные обществу факты.

Теперь Оуэнс дала жесткий ответ на юридическое письмо от президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Письмо было отправлено в ответ на утверждения Оуэнс о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, и вызвало общественные споры между Оуэнс и четой Макронов. В свою очередь, Оуэнс обвинила Макрона в попытке заставить её замолчать под прикрытием юридической угрозы.

В пятницу Оуэнс опубликовала видеоответ в X (бывший Twitter), ясно дав понять, что она не собирается поддаваться угрозам.

"Я не буду запугана и не буду молчать. Вы не имеете права остановить меня от реализации моего права на свободу слова, мистер Макрон", - написала Оуэнс.

Она также обвинила президента Франции в использовании юридических угроз для остановки её расследования о прошлом Брижит Макрон, которое привлекло широкое внимание из-за версии, что Брижит родилась мужчиной.

Оуэнс подробно рассказала о своём расследовании, объяснив, что в середине ноября она связалась с журналистом, который утверждал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту теорию. Она также описала свою декабрьскую поездку в Европу, где она провела более двух часов, интервьюируя журналиста и изучая доказательства. Оуэнс отметила, что всего через десять дней после первого контакта она получила юридическую угрозу от Макронов. "Мы считаем, что это письмо было отправлено, чтобы нас запугать, в конечном итоге помешать публикации материала, который должен был выйти 30 января", - заявила Оуэнс.

С тех пор Оуэнс пообещала публично опубликовать юридическое письмо, которое она считает попыткой подавить её расследование. Она также отметила несколько известных фигур в своём посте, включая Такера Карлсона, Эндрю Тейта и Алекса Джонса, намекая на широкую сеть поддержки, продолжая борьбу.

В недавнем видео на YouTube Оуэнс ещё раз подтвердила свои обвинения, называя Брижит Макрон "мистером" и продолжая критиковать юридические действия. "Видите ли, мистер Макрон - оба мистера - в моём мире я полагаюсь на народ. Я всегда полагаюсь на обычных людей. Вы не представляете, какую армию людей мы можем мобилизовать", - сказала Оуэнс. Она также прокомментировала часть юридического письма, где утверждается, что Брижит Макрон "не обязана предоставлять доказательства того, что она является женщиной и всегда ею была."

Оуэнс ответила, поставив под сомнение честность позиции семьи Макронов, заявив: "Если бы я была президентом и сталкивалась с десятилетним вопросом о людях, которые сомневаются в моей жене, я точно не платила бы юристам, чтобы отправить юридические письма, в которых говорится: 'Я не буду отвечать на ваш вопрос.'"

Одна из частей письма утверждала, что отрицание обвинений Брижит Макрон было достаточным доказательством их ложности. Оуэнс насмешливо прокомментировала это утверждение: "Теперь, в суде, если я скажу 'нет', вы должны принять это как правду? Это как 'поверь мне, брат'."

Оуэнс завершила своё видео заявлением, что юридическая переписка теперь даёт ей прямой канал связи с семьей Макрон. Она ясно дала понять, что будет использовать эту возможность, чтобы задавать им вопросы, от которых они явно хотят уклониться, сказав: "Теперь, когда у меня есть прямой канал связи с четой Макронов, я буду задавать им вопросы, которые они явно хотят избегать."

Политический комментатор также вернулась к деталям отношений Макронов, включая разницу в возрасте между Эммануэлем (47) и Брижит (71), которая была его преподавательницей по драме, когда ему было всего 15 лет. Оуэнс поставила под сомнение уместность этих отношений, указывая на значительную разницу в возрасте и их спорный характер.

Пока конфликт продолжается, замечания Оуэнс ещё больше привлекли внимание СМИ к её расследованию, а также к реакции четы Макронов на обвинения.