На трассе Баку-Газах перевернулась фура

На трассе Баку-Газах перевернулась фура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, фура потеряла управление и перевернулась на 85-м километре автотрассы Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг Гаджигабульского района.

Движение на дороге частично ограничено.

Ведётся расследование.