https://news.day.az/society/1771693.html На трассе Баку-Газах перевернулась фура - ФОТО - ВИДЕО На трассе Баку-Газах перевернулась фура. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, фура потеряла управление и перевернулась на 85-м километре автотрассы Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг Гаджигабульского района. Движение на дороге частично ограничено. Ведётся расследование.
На трассе Баку-Газах перевернулась фура - ФОТО - ВИДЕО
На трассе Баку-Газах перевернулась фура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, фура потеряла управление и перевернулась на 85-м километре автотрассы Баку-Газах, проходящей через село Атбулаг Гаджигабульского района.
Движение на дороге частично ограничено.
Ведётся расследование.
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