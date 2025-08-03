https://news.day.az/society/1771776.html В Баку 40-градусная жара По состоянию на утро 3 августа на территории страны сохраняется жаркая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах +40°, в горных районах +30°, в Нахчыванской АР +41°.
В Баку 40-градусная жара
По состоянию на утро 3 августа на территории страны сохраняется жаркая погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах +40°, в горных районах +30°, в Нахчыванской АР +41°.
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