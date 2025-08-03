В США начали расследование действий прокурора, воевавшего с Трампом

Служба специального юрисконсульта США, выступающая в качестве независимого следственного органа, начала проверку в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на официальное письмо ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для начала расследования стало обращение сенатора-республиканца Тома Коттона. Он потребовал проверить Смита на предмет возможного нарушения закона с целью повлиять на президентские выборы 2024 года. Как стало известно из письма старшего юрисконсульта службы Чарльза Балдиса, подразделение по контролю за соблюдением закона Хэтча, запрещающего государственным служащим участие в политической деятельности, инициировало проверку действий бывшего спецпрокурора.

Телеканал ABC сообщил, что министр юстиции Пэм Бонди отстранила от работы не менее 20 прокуроров и других сотрудников, работавших под началом Смита над делами, связанными с президентом Дональдом Трампом.

С ноября 2022 года Смит руководил рядом расследований в отношении Трампа, в том числе по делу о незаконном хранении секретных документов, а также по фактам попытки оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Эти дела были прекращены после победы Трампа на выборах 2024 года, поскольку действующего президента США нельзя привлекать к уголовной ответственности. В январе Смит подал в отставку до инаугурации Трампа.

Трамп стал первым в истории США избранным президентом, в отношении которого были возбуждены уголовные дела. Присяжные даже вынесли обвинительный вердикт по одному из них, но суд в рамках этого дела принял решение о "безусловном освобождении".