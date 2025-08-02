В Австралии обнаружили гигантский вид палочников

Ученые обнаружили в Австралии новый гигантский вид палочников, длина насекомых превышает 38 сантиметров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: