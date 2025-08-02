Консоли Nintendo Switch подорожают

Американское подразделение Nintendo объявило о пересмотре розничных цен на ряд продуктов, включая оригинальное поколение консолей Switch, в ответ на изменение рыночной конъюнктуры и введение новых тарифов. С 3 августа 2025 года стоимость моделей Nintendo Switch, Switch Lite и Switch OLED в США будет увеличена, сообщает DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение о корректировке цен последовало сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о введении дополнительных торговых пошлин в отношении ряда стран, что повлияло на себестоимость импорта потребительской электроники.

Помимо консолей, изменения затронут ряд сопутствующих товаров компании, включая отдельные аксессуары для Nintendo Switch 2, некоторые фигурки amiibo и будильник Nintendo Sound Clock: Alarmo.

При этом стоимость актуальной Nintendo Switch 2, а также игр и подписок для обеих платформ - текущей и будущей - останется без изменений. Тем не менее, в компании допускают возможность ценовой корректировки этих категорий в перспективе.

Размер предстоящего повышения цен пока не раскрыт. На данный момент стоимость Nintendo Switch составляет $299, Switch Lite - $199, а Switch OLED - $349, тогда как Nintendo Switch 2 предлагается за $449.