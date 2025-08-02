Назван общий объем поставок газа в Сирию на первом этапе

Общий объем газа, который будет поставляться в Сирию, на первом этапе составит до 1,2 миллиарда кубометров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это имеет важное значение с точки зрения восстановления экономики и улучшения условий жизни населения в Сирии, где из-за длительного конфликта сильно пострадала энергетическая инфраструктура.

Отметим, что сегодня в турецком городе Килис состоялось мероприятие, посвященное запуску транспортировки азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию. В мероприятии приняли участие представители правительств Азербайджана, Турции, Сирии, Катара, другие официальные лица.

Добавим, что подготовка к транспортировке природного газа по недавно подписанному документу между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Сирией завершена. На первом этапе планируется экспорт в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет проходить через город Килис на границе с Турцией до электростанций в Алеппо и Хомсе. Благодаря этому планируется увеличить производственную мощность примерно до 1200-1300 мегаватт.

В целом, ввод в эксплуатацию новой линии электропередачи является важным шагом в восстановлении Сирии. Таким образом, доставка природного газа из Азербайджана в Сирию через Турцию направлена на восстановление поврежденной энергоинфраструктуры Сирии и укрепление позиции Турции как регионального энергетического центра.

Напомним, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аль-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир.