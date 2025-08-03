Сенат США отложил рассмотрение санкций против России

Сенат США, вероятно, не примет новый законопроект об антироссийских санкциях до конца лета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Hill.

Уточняется, что Сенат завершает рабочую сессию в начале августа. "Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России", - говорится в материале. В августе сенаторы отправятся в свои штаты, работу в Вашингтоне они возобновят только в начале сентября.

Уточняется, что некоторые сенаторы выступали за принятие законопроекта до ухода на каникулы, однако в итоге решение этого вопроса они передали президенту США Дональду Трампу. Таким образом, американскому лидеру самостоятельно придется решить, стоит ли ему выполнять угрозы о введении санкций против России и ее торговых партнеров.

При этом, пишет газета, многие демократы считают, что Трамп не сделает этого в полной мере.