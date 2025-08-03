https://news.day.az/sport/1771820.html Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Кубка Европы - ФОТО В столице Северной Македонии Скопье стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо. Как сообщили Day.Az в Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялись четверо наших дзюдоистов. Нихад Мамишев (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг), одержав победу над всеми соперниками, завоевали золотые медали.
Юные азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали в первый день Кубка Европы - ФОТО
В столице Северной Македонии Скопье стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо.
Как сообщили Day.Az в Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялись четверо наших дзюдоистов. Нихад Мамишев (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг), одержав победу над всеми соперниками, завоевали золотые медали. Фарид Гараев (60 кг) завоевал "серебро", а Мухаммед Мусаев (66 кг) - "бронзу".
Сборная Азербайджана с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями в активе занимает второе место в общекомандном зачете.
Отметим, что турнир, в котором принимают участие 226 спортсменов из 26 стран, завершится сегодня.
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