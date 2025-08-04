Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил травму мышц правой ноги в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской "Некаксы".

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба "Интер Майами".

Аргентинец был заменен на 11-й минуте встречи. Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии.

В релизе клуба отмечается, что Месси получил незначительную травму. Нападающему предстоит пройти восстановительные процедуры, сроки возвращения игрока не уточняются.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).