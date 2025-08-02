В Steam назвали самые популярные характеристики ПК геймеров

Microsoft приближается к завершению официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, в связи с чем пользователи активнее обновляются до актуальной Windows 11. Об этом следует из ежемесячного отчета Steam, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по итогам июля среди пользователей платформы Steam операционная система Windows 11 установлена уже на 59,9%, тогда как доля Windows 10 составляет 35,19%, однако она постепенно снижается. Этот тренд, по оценкам экспертов, будет только усиливаться.

Дополнительное давление на пользователей оказывает грядущее прекращение поддержки драйверов для Windows 10 со стороны Nvidia - компания перестанет выпускать обновления в следующем году. Это значит, что геймеры, желающие использовать новейшие видеокарты и получать оптимизацию под новые игры, будут вынуждены перейти на Windows 11. О планах Valve по срокам поддержки клиента Steam на Windows 10 пока не сообщается.

Также, по данным из Steam, подавляющее большинство пользователей - 95,53% - используют устройства под управлением Windows. На Linux приходится 2,89%, macOS - 1,88%.

Самой популярной остается бюджетная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 (4,62%). В целом ускорители Nvidia используют 73,94% всех пользователей Steam, тогда как видеокарты AMD используют 17,83%, а Intel - лишь 7,86%.