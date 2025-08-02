В Сербии трагически погиб азербайджанский спортсмен

В Сербии трагически погиб житель города Лянкяран.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, Гасан Мансубов, 1998 года рождения, уехал в Сербию на заработки.

Несколько дней назад он выпал с седьмого этажа дома, где жил. Получив тяжелые травмы, Мансубов был немедленно госпитализирован и впал в кому. Спасти молодого человека, который провел в коме четыре дня, не удалось. От полученных травм он скончался.

Сообщается, что тело погибшего будет доставлено сегодня в Лянкяран, где состоятся похороны.

Отметим, что Гасан Мансубов занимался бодибилдингом.