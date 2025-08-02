https://news.day.az/sport/1771704.html В Сербии трагически погиб азербайджанский спортсмен В Сербии трагически погиб житель города Лянкяран. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, Гасан Мансубов, 1998 года рождения, уехал в Сербию на заработки. Несколько дней назад он выпал с седьмого этажа дома, где жил. Получив тяжелые травмы, Мансубов был немедленно госпитализирован и впал в кому.
В Сербии трагически погиб азербайджанский спортсмен
В Сербии трагически погиб житель города Лянкяран.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, Гасан Мансубов, 1998 года рождения, уехал в Сербию на заработки.
Несколько дней назад он выпал с седьмого этажа дома, где жил. Получив тяжелые травмы, Мансубов был немедленно госпитализирован и впал в кому. Спасти молодого человека, который провел в коме четыре дня, не удалось. От полученных травм он скончался.
Сообщается, что тело погибшего будет доставлено сегодня в Лянкяран, где состоятся похороны.
Отметим, что Гасан Мансубов занимался бодибилдингом.
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