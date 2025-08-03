Стало известно, когда Уиткофф будет в России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будет в столице России на этих выходных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью NBC.

"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в процессе урегулирования конфликта в Украине. - "Газета.Ru")", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Уиткофф посетил Газу.