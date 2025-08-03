https://news.day.az/world/1771742.html Стало известно, когда Уиткофф будет в России Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будет в столице России на этих выходных. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью NBC. "Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных.
Стало известно, когда Уиткофф будет в России
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будет в столице России на этих выходных.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью NBC.
"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва (в процессе урегулирования конфликта в Украине. - "Газета.Ru")", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что Уиткофф посетил Газу.
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