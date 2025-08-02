Катар внес важный вклад в проект поставок газа в Сирию

Государство Катар также внесло важный вклад в проект газоснабжения. Азербайджан, Турция и Катар заинтересованы в установлении стабильного мира в регионе и осуществляют совместную деятельность в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, транспортировка азербайджанского природного газа через территорию Турции в Сирию в рамках соответствующего договора купли-продажи газа и соглашения о свопе с турецкой стороной является важной вехой в истории экспорта энергии нашей страны и закладывает основу для нового энергетического моста между Южным Кавказом и Ближним Востоком.

Отметим, что сегодня в турецком городе Килис состоялось мероприятие, посвященное началу транспортировки азербайджанского газа с территории Турции в Сирию. В мероприятии приняли участие представители правительств Азербайджана, Турции, Сирии, Катара, официальные лица.

Добавим, что подготовка к транспортировке природного газа по недавно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Сирией завершена. На первом этапе планируется экспорт в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет проходить через город Килис на границе с Турцией до электростанций в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. Благодаря этому планируется увеличить производственную мощность примерно до 1200-1300 мегаватт.

В целом, ввод в эксплуатацию новой линии электропередач считается важным шагом в восстановлении Сирии. Таким образом, доставка природного газа из Азербайджана в Сирию по линии Килис через Турцию направлена на восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии и укрепление цели Турции как регионального энергетического центра.

Напомним, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир.