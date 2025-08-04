Австралия направит более 10 млн долларов на помощь Газе

Австралия направит 13 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Эти средства будут использованы для поставок продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Австралия дополнительно предоставит 20 миллионов австралийских долларов (эквивалентно 13 миллионам долларов США) для поддержки организаций, способных оперативно доставлять еду, лекарства для временных медицинских учреждений, а также другую жизненно важную помощь, особенно женщинам и детям в Газе", - отмечается в официальном заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Финансирование получат такие организации, как Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста, а также иорданский фонд гуманитарной помощи.

Также Пенни Вонг подчеркнула, что Австралия присоединяется к международному сообществу, требующему от Израиля полного и немедленного восстановления доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.