Xiaomi отказала в гарантии владельцу взорвавшегося в руках телефона

Пользователь Reddit с ником Sri Varshan сообщил о самовозгорании смартфона Redmi Note 13 Pro 5G прямо в руках пользователя. Устройство загорелось во время стандартного использования, однако производитель отказался признавать инцидент гарантийным случаем, сославшись на "физические повреждения", сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Sri Varshan, инцидент произошел без внешних признаков перегрева, а смартфон в этот момент не был подключен к зарядке. Владелец устройства держал гаджет в руках, когда аппарат начал дымиться. После того как пользователь отбросил его в сторону, устройство вспыхнуло.

Обращение в авторизованный сервисный центр Xiaomi не дало результата: специалисты отказали в гарантийной замене, сославшись на якобы выявленные механические повреждения, не подпадающие под гарантию. Пострадавший в свою очередь настаивает на отсутствии внешнего воздействия и считает отказ необоснованным.

На опубликованных Sri Varshan фотографиях поврежденного устройства видно, что особенно сильно пострадала нижняя часть корпуса - предположительно, в районе аккумулятора. Отдельные детали на снимках, в том числе обугленная резиновая прокладка у верхнего торца, вызвали споры среди пользователей Reddit и поставили под сомнение официальную версию сервисного центра.

Представители Xiaomi пока официально не прокомментировали инцидент. Однако случай стал поводом для широкой дискуссии в соцсетях о безопасности продукции бренда и механизмах гарантийной поддержки.