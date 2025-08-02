В городе Хачмаз автомобиль марки "ГАЗ-3302" под управлением жителя района Губа Рёвкята Юнусова внезапно выехал с проезжей части и врезался в разделительную полосу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, водитель скончался на месте происшествия. По предварительным данным, предполагается, что причиной аварии стала внезапная остановка сердца у водителя.

"Учитывая участившиеся случаи подобных происшествий на фоне жаркой погоды, Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает водителей с серьёзными проблемами со здоровьем воздерживаться от управления транспортными средствами.

Также особо подчёркивается важность роли ближайшего окружения в предотвращении подобных случаев. Родственникам настоятельно рекомендуется не допускать своих близких с проблемами со здоровьем к управлению автомобилем", - отметили в ведомстве.