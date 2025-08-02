Почти 76 тыс. граждан этой страны депортировали из США

Почти 76 тыс. мексиканцев депортировали из США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом заявила глава Министерства внутренних дел Мексики Роса Исела Родригес.

"С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путём", - сказала Родригес.

Отмечается, что в Мексике действует программа по приёму на родину возвращающихся из США граждан страны.

Она предполагает содействие в трудоустройстве, предоставление социальных льгот и единовременную выплату.