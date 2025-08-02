У пауэрлифтера пошла кровь из глаз во время приседа

У австралийского пауэрлифтера Паши Османа пошла кровь из глаз во время приседа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, спортсмен присел со штангой в 402,5 килограмма и поставил локальный рекорд в Австралии. После этого он решил увеличить вес до 410 килограммов. Во время попытки у него потекла кровь из глаз и кожи головы.

Отмечается, что спортсмен в порядке. Врачи заявили, что из-за сильного давления произошло смешение крови с потом и выход ее через поры.