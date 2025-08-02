Азербайджанский газ выходит на Ближний Восток

Автор: Лейла Таривердиева

2 августа начинается поставка азербайджанского газа в Сирию. Это историческое событие, потому что впервые газ из Азербайджана пойдет на Ближний Восток. До сих пор импортерами нашего газа были в основном европейские страны. Теперь Азербайджан диверсифицирует экспортные маршруты.

Азербайджано-сирийские отношения являются частью ближневосточной политики Азербайджана. В последние годы наша страна заметно активизировалась в регионе Ближнего Востока, который встал в ряд внешнеполитических успехов Баку наряду с Европой и Центральной Азией.

О начале в ближайшее время поставок азербайджанского газа в Сирию сообщил 12 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в Баку. На встрече было подчеркнуто, что экспорт азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны.

В тот же день в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир.

Возвращаясь в Турцию после саммита ОЭС в Ханкенди (4-6 июля), Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью журналистам и сообщил о готовности Азербайджана оказать Сирии поддержку в вопросах обеспечения природным газом.

"То, что Ильхам Алиев проявил такой подход, имеет очень большое значение. Ведь сегодня самая серьезная проблема Сирии - нехватка газа, а он нужен, чтобы обеспечить энергией страну", - сказал Эрдоган, добавив, что Турция хочет объединить свои шаги с поддержкой Азербайджана и "продвигаться дальше вместе".

Ранее, 11 апреля в Анталье на встрече президентов Азербайджана и Сирии обсуждалась возможность участие нашей страны в восстановлении энергетического сектора Сирии. Сирийская сторона проявила заинтересованность в таком сотрудничестве. Более того, было отмечено, что Дамаск готов привлечь SOCAR к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии.

"Азербайджан готов участвовать в процессе восстановления в Сирии, необходимом для укрепления стабильности в стране", - сказал на встрече Президент Ильхам Алиев.

Ахмед аш-Шараа, в свою очередь выразил признательность главе Азербайджана за поддержку и отметил ее значение для будущего сфер энергетики, инфраструктуры и безопасности Сирии.

Напомним, что в начале мая по поручению Президента Ильхама Алиева делегация, возглавляемая вице-премьером Самиром Шарифовым, посетила Сирию и ознакомилась с тем, какую поддержку Азербайджан может оказать в восстановительных и строительных работах в этой стране.

Транзитером азербайджанского газа выступила Турция. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил журналистам, что газ пойдет в Алеппо через Килис. Для реализации поставок между Баку и Анкарой было заключено своповое соглашение. С целью организации газоснабжения ускоренными темпами были завершены работы на магистральном газопроводе Килис-Алеппо. Турецкая и сирийская стороны сделали все необходимое для успешного транзита и приема газа. Проект профинансировал Катар.

Согласно проекту, азербайджанский газ будет в основном использоваться на электростанциях для производства электроэнергии. Запланирована поставка из Турции в Сирию 6 миллионов кубометров газа в сутки (2 миллиарда кубометров в год), что позволит вырабатывать до 1200 МВт. Объем поставок на первоначальном этапе составит 1,2 миллиардов кубометров. Как сообщил СМИ министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, азербайджанский газ в объеме 3,4 миллиона кубометров в сутки начнет поступать в провинцию Алеппо, где с его помощью будет производиться 900 МВт электроэнергии. После Алеппо планируется поставка газа в Дамаск. В дальнейшем газопровод планируется продлить до сирийской провинции Хомс.

По имеющимся данным, первоначальные инвестиции Азербайджана в модернизацию сирийской энергетической инфраструктуры составят около 400-600 млн. долларов США. Помимо этого, совместное предприятие BOTAŞ-SOCAR планирует инвестировать в разведку и добычу нефти и природного газа, а также в нефтехимическую промышленность на месторождениях, находящихся под контролем Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии.

Газопровод Килис связан с Трансанатолийским (TANAP) и Трансадриатическим (TAP) газопроводами и, можно сказать, тоже является частью Южного газового коридора. Теперь, когда в Сирию пойдет азербайджанский газ, это утверждение можно считать полностью правомерным. Кроме того, через Сирию азербайджанский газ может пойти и в другие страны региона. Газопроводы Сирии соединены с Иорданией через Арабский газопровод. Арабский газопровод также достигает Хомса в Сирии, откуда ответвления идут в Триполи (Ливан) и Банияс (западная Сирия).

Соглашение о строительстве 63-километровой трубы Анкара и Дамаск подписали в 2008 году. Проект был завершен в 2011 году и должен был стать звеном, соединяющим газопроводы в Сирии, Египте, Иордании и Ливане с газотранспортной системой Турции для поставок газа в Европу по Набукко в обход России. Килис-Алеппо планировалось сделать частью Арабского газопровода, но в итоге было решено реализовать его как отдельный проект.

Набукко так и не стал реальностью, однако после завершения системы Южного газового коридора Турция получила возможность вернуться к планам по превращению страны в газовый хаб региона.

Газовое соглашение между Баку и Дамаском привлекло большое внимание. Как пишет российский портал Neftegaz, это первый случай поставок азербайджанского газа в Сирию, что может изменить энергетическую карту всего региона.

Объем поставок на первоначальном этапе составит 1,2 млрд . кубометров газа, который будет использоваться для выработки электроэнергии (1200-1300 МВт) на парогазовых электростанциях в сирийских провинциях Алеппо и Хомс. Ранее сообщалось, что в перспективе МГП Килис - Алеппо планируется продлить до провинции Хомс в центральной части Сирии, используя в т.ч. существующую инфраструктуру в стране.

Neftegaz, перечисляет цели, которых позволит достичь соглашение между Баку и Дамаском: восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Сирии; содействие достижению цели Турции стать региональным энергетическим хабом; оживить экономику региона за счет инвестиций в инфраструктуру и производство электроэнергии.

"Этот проект может стать поворотным моментом для сирийской экономики, обеспечив стабильные поставки энергии для промышленности и населения", - отмечают издание со ссылкой на экспертов.

Интересную мысль высказало израильское издание Globes. Авторы ресурса считают, что не только стремится поддержать сирийскую энергетику, но и хочет через территорию Сирии подключиться к системе газопроводов Израиля.

Издание пишет, что одной из главных задач для Президента Ахмеда аш-Шараа является обеспечение населения электроэнергией. Катар обязался инвестировать 7 миллиардов долларов в строительство электростанций, но для этого необходимо топливо. Катар мог бы поставлять сжиженный природный газ, но трубопроводные поставки обходятся значительно дешевле.

Как пишет издание, Азербайджан заинтересован в поставках природного газа в Сирию через Турцию - по тому же маршруту, по которому газ поставляется в Европу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил готовность оказать Сирии помощь во всех сферах.

В настоящее время, отмечает Globes, Израиль соединен с Иорданией, а оттуда - с Сирией и Ливаном через Арабский газопровод. Первоначальный план Азербайджана предусматривал расширение Арабского газопровода, который в настоящее время доходит до Хомса, а затем расходится в Триполи (Ливан) и Банияс (западная Сирия). Расстояние от Хомса до Турции составляет около 150 километров, и Азербайджан намерен подключиться к этой системе, инвестировав в нее, по имеющимся оценкам, 200 миллионов долларов. По мнению экспертов издания, если в будущем удастся связать все региональные газовые инфраструктуры через территорию Сирии, это принесет выгоду всем сторонам - но больше всего Азербайджану.

Напомним, что недавно Азербайджан впервые вышел за пределы своих границ в нефтегазовой сфере - SOCAR приобрел десятипроцентную долю в израильском морском месторождении "Тамар". Баку показал, что его амбиции не ограничиваются лишь добычей и продажей собственных углеводородов. Азербайджан нацелен стать важным игроком энергетического бизнеса также в других странах.

Таким образом, через соглашение с Сирией Азербайджан подключается к масштабному нефтегазовому пространству, представив здесь и национальные интересы своей страны. Сирия же получает надежного энергетического партнера, чьи слова и обязательства никогда не отличаются от его дел.