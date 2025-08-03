Япония создаст правила для устранения космического мусора

Япония планирует разработать международные правила для устранения космического мусора.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Япония будет стремиться установить международные правила удаления искусственных объектов в космосе, которые могут представлять опасность столкновения для спутников и Международной космической станции", - указано в материале.

Основная проблема реализации проекта состоит в том, что определить, кому принадлежит мусор, очень тяжело. Отмечается, что юридический и процедурный вопросы должны быть решены уже к апрелю 2026 года. Также агентство отметило, что японское правительство планирует работать со структурами ООН.

Согласно данным американских мониторинговых организаций, сейчас на орбите находится больше 30 тысяч объектов размером более 10 сантиметров в диаметре. При этом, если учитывать объекты, размер которых составляет более одного миллиметра, их количество может достигать больше 100 миллионов.