Цистерны с топливом сошли с рельсов на станции Ин (Еврейская автономная область) Дальневосточной железной дороги РФ, пострадавших нет, произошла утечка топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте в воскресенье.

"По данным следствия, 2 августа около 17:35 местного времени (...) на станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино", - говорится в сообщении.

В результате произошла утечка перевозимого корабельного топлива. Ущерб превысил 1 млн рублей.