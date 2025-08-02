Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений

Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX, которая является крупнейшим производителем вооружений, причем сумма договора составляет до 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте военного ведомства США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Компания RTX, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, получила рамочный контракт на сумму до 50 миллиардов долларов на системы RTX и производство конечных изделий, запасные части, услуги и другие виды поддержки", - указано в публикации Пентагона.

Из документа следует, что работа в рамках обязательств будет вестись не только на территории США, но и за ее пределами.

Уточняется, что действие контракта завершится 31 июля 2045 года.