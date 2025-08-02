https://news.day.az/world/1771663.html Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX, которая является крупнейшим производителем вооружений, причем сумма договора составляет до 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте военного ведомства США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
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