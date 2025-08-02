https://news.day.az/society/1771660.html

В Азербайджане задержаны 5 разыскиваемых за мошенничество

Вчера в Азербайджане задержаны 5 человек, находившихся в розыске за мошенничество. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел. "В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 1 августа, 5 человек, находившихся в розыске за мошенничество, были задержаны и переданы следствию", - отметили в МВД.