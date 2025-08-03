В Баку отметили День национального кино – юбилей Фахраддина Манафова, церемония награждения, премьеры

2 августа стены Киноцентра "Низами" наполнились особым светом киноискусства - здесь прошёл торжественный вечер, приуроченный к 127-летию национального кинематографа и Дню азербайджанского кино. Организованное Министерством культуры Азербайджана мероприятие стало не просто праздничным, а по-настоящему знаковым событием для всего творческого сообщества, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Гостями вечера стали видные деятели культуры, известные режиссёры, актёры, сценаристы и, конечно, преданные поклонники киноискусства. Атмосфера напоминала кадры из доброго фильма - живые разговоры, теплые объятия, блеск в глазах тех, кто искренне любит кино.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что азербайджанский кинематограф, зародившийся одновременно с мировым, прошел значительный путь развития, всегда оставаясь верным национальным традициям и высоким духовным ценностям. Особое внимание она уделила государственной поддержке: за 2023-2025 годы на развитие киноиндустрии было выделено почти 16 миллионов манатов. Уже завершены 35 фильмов, еще 31 находится в производстве. А впереди - амбициозный проект кинопарка на базе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, который создаётся в духе государственно-частного партнёрства.

Народный артист, председатель Союза кинематографистов Азербайджана Расим Балаев отметил, что национальное кино вступило в новую эру: его ждут реформы, свежие идеи и поддержка. Он поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелав им вдохновения и новых экранных побед.

О планах и миссии Киноагентства Азербайджана рассказал его генеральный директор Рашад Азизов. В центре внимания - создание полноценной киноэкосистемы, где найдётся место как государственным учреждениям, так и частным студиям, независимым продюсерам, молодым талантам. Уже с 1 сентября стартует новый конкурс на производство фильмов. А в этом году зрителей ждёт фестиваль Baku Cinema Breeze и продолжение традиционной поддержки ключевых кинособытий страны. Гостям был продемонстрирован видеоролик, посвященный проекту Baku Cinema Breeze.

Далее состоялась церемония награждения деятелей кино, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию азербайджанского кинематографа.

Лауреатами традиционной премии Союза кинематографистов Азербайджана за 2025 год стали художник Сабухи Атабабаев, оператор Даниэль Гулиев, режиссер Парвиз Гасанов, кинопродюсер Фехруз Шамиев, а также известный актер, народный артист, акавлер государственного ордена "Шохрат" Фахраддин Манафов.

Про этого Мастера, который за 50 лет сыграл почти пятьдесят ролей в фильмах, в том числе в России и Узбекистане, можно сказать, что нет ни одной, как говорится "проходной роли". Что ни образ, то событие, что ни фильм, то успех, что ни театральная роль, то аншлаг! Интересный факт - его день рождения 2 августа совпадает с Днем национального кино Азербайджана. Знак судьбы? Наверняка...

В этом году юбилей - 70 лет! Кстати, в этом году он был признан лучшим актером театра и кино тюркского мира со стороны Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ.

В своей речи Фахраддин Манафов рассказал о своем творческом пути актера, выразив признательность за высокую оценку его творчества. В своей проникновенной речи он поблагодарил всех, кто был рядом на его творческом пути, и подчеркнул: для него кино - не профессия, а способ жить и созидать.

В рамках мероприятия были также объявлены имена победителей конкурса сценариев полнометражного художественного фильма "Я - женщина", организованного Союзом кинематографистов Азербайджана. Среди награжденных в этот вечер - Рустам Бабазаде, Али-Саттар Гулиев, Чинара Алишли, Самед Агаев, Ульвия Гейдарова, Гаджи Сафаров, Интигам Гаджылы.

Финальным аккордом стал премьерный показ короткометражных художественных фильмов - "С любовью с Ориона" (режиссер Рафик Гаджиев), "Падший ангел" (режиссер Эльмар Фарзали), "Живи долго" (режиссер Самир Керимоглу).