В России перенесли десятки рейсов

В московском аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Переносы рейсов варьируются там от часа до трех.

31 июля в Шереметьево снова задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал т.н. план "Ковер", введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.