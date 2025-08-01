https://news.day.az/world/1771594.html В России перенесли десятки рейсов В московском аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. Переносы рейсов варьируются там от часа до трех. 31 июля в Шереметьево снова задержали десятки рейсов, а один отменили.
В России перенесли десятки рейсов
В московском аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили на фоне сильнейшей грозы в Московском регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.
Переносы рейсов варьируются там от часа до трех.
31 июля в Шереметьево снова задержали десятки рейсов, а один отменили. Причиной стал т.н. план "Ковер", введенный в других российских аэропортах. К примеру, пассажиры, вылетающие в Саратов, ожидают свой рейс уже четыре часа.
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