Раскрыты подробные характеристики дешевого флагмана Samsung Galaxy S25 FE

Портал Android Headlines раскрыл основные характеристики готовящегося к выходу бюджетного флагмана Samsung Galaxy S25 FE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, Galaxy S25 FE получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, что на 200 мАч меньше, чем у прошлогодней модели. Смартфону также приписывают поддержку проводной зарядки мощностью до 45 Вт и беспроводной - до 15 Вт.

Предполагается, что уменьшение батареи связано с обновленными габаритами устройства - 161,3х76,6х7,4 мм против 162х77,3х8 мм у предшественника. При этом масса смартфона составит 190 г.

Новинка получит 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. За производительность смартфона будет отвечать фирменный 4-нм чипсет Exynos 2400, который также установлен в Galaxy Z Flip7 FE. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, а внутренней - 128 или 256 ГБ.

Samsung Galaxy S25 FE оснастят тройной камерой - основной на 50 Мп, ультраширокоугольной с разрешением 12 Мп и 8-мегапиксельным телеобъективом. Фронтальная камера получит датчик с разрешением 12 Мп.

Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, предустановленной версии Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8 и поддержка ИИ-системы Galaxy AI.

Точные сроки презентации Galaxy S25 FE пока не раскрываются. Предполагается, что смартфон могут представить в августе, что значительно раньше, чем это было в случае с предыдущей моделью.