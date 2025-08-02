В Баку продолжается подготовка маршалов к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025

Продолжается специализированная практическая подготовка маршалов в рамках предстоящего Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 года.

Как сообщает Day.Az, очередной этап тренировок был организован компанией Baku City Circuit Operating Company на специально подготовленной трассе с использованием симуляционных технологий.

Цель обучения - обеспечение максимального уровня безопасности во время гонки, снижение возможных рисков и развитие навыков оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Роль маршалов в столь динамичном и технически сложном виде спорта, как Формула-1, крайне важна: их своевременные действия могут оказаться решающими для спасения жизни пилотов. Поэтому высококвалифицированная подготовка является ключевым фактором успешного проведения соревнований.

Во время тренингов участники отрабатывали практические сценарии, основанные на реальных инцидентах. В программу вошли действия по эвакуации пилота из болида, ускоренному восстановлению хода гонки, правильному использованию средств индивидуальной защиты, а также взаимодействию в условиях командной работы.

Подготовка к Гран-при Азербайджана 2025 года продолжается на высоком уровне, и роль маршалов вновь подчеркивается как одна из ключевых составляющих безопасности и организации мероприятия. Симуляционные тренировки позволяют поддерживать международные стандарты и обеспечивать безопасность всех участников гонки.