https://news.day.az/economy/1771786.html Сколько электроэнергии выработала МГЭС "Балакен"? С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля текущего года на малой гидроэлектростанции (МГЭС) "Балакен" выработано 27,2 млн киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии. Об этом сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана. Станция, построенная на реке Балакен, состоит из трех гидроагрегатов мощностью 0,48 МВт, общей мощностью 1,44 МВт.
Сколько электроэнергии выработала МГЭС "Балакен"?
С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля текущего года на малой гидроэлектростанции (МГЭС) "Балакен" выработано 27,2 млн киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана.
Станция, построенная на реке Балакен, состоит из трех гидроагрегатов мощностью 0,48 МВт, общей мощностью 1,44 МВт.
Отметим, что сегодня исполняется 11 лет со дня ввода в эксплуатацию МГЭС "Балакен".
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