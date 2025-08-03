Сколько электроэнергии выработала МГЭС "Балакен"?

С момента ввода в эксплуатацию по 1 июля текущего года на малой гидроэлектростанции (МГЭС) "Балакен" выработано 27,2 млн киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана.

Станция, построенная на реке Балакен, состоит из трех гидроагрегатов мощностью 0,48 МВт, общей мощностью 1,44 МВт.

Отметим, что сегодня исполняется 11 лет со дня ввода в эксплуатацию МГЭС "Балакен".