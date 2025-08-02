Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

В январе-июне текущего года объем экспорта ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 1,8 миллиарда долларов США. За этот период объем экспорта продовольствия увеличился на 19,1 процента, составив 564,7 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно обзору, в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара увеличился на 7,4 миллиона долларов США или на 54,4 процента, продукции химической промышленности - на 48,7 миллиона долларов или на 38,7 процента, фруктов и овощей - на 81,2 миллиона долларов или на 24,3 процента, хлопчатобумажной пряжи - на 1,8 миллиона долларов или на 16,6 процента, черных металлов и изделий из них - на 5,1 миллиона долларов или на 12,5 процента, чая - на 62,5 тысячи долларов или на 2 процента, алюминия и изделий из него - на 666,8 тысячи долларов или на 0,7 процента.

За первые шесть месяцев текущего года объем экспорта аграрной продукции увеличился на 21,9 процента и составил 455,2 миллиона долларов США, а объем экспорта агропромышленной продукции вырос на 7,7 процента, достигнув 145 миллионов долларов. В целом, совокупный объем экспорта аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 18,2 процента и составил 600,3 миллиона долларов США.

В указанный период на первом месте среди экспортированных товаров ненефтяного сектора оказались помидоры (томаты) с объемом в 149 миллионов долларов США. На втором месте - золото (144 миллиона долларов), а на третьем - хлопок (98,6 миллиона долларов США).

В июне 2025 года на первом месте среди экспортированных товаров ненефтяного сектора оказались помидоры (томаты) с объемом в 35,2 миллиона долларов США. На втором месте - золото (22,7 миллиона долларов), а на третьем - свежая черешня и вишня (18,8 миллиона долларов США).

В первые шесть месяцев текущего года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 586 миллионов долларов США, в Турцию - на 287,2 миллиона долларов, в Грузию - на 154,8 миллиона долларов, в Швейцарию - на 151,5 миллиона долларов, а на Украину - на 95,8 миллиона долларов США.

В июне 2025 года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 143,1 миллиона долларов США, в Турцию - на 35,9 миллиона долларов, в Грузию - на 29,3 миллиона долларов, в Швейцарию - на 23,6 миллиона долларов, а на Украину - на 19,3 миллиона долларов США.

В рейтинге негосударственных экспортёров, составленном за январь-июнь 2025 года, в первую десятку вошли следующие компании: ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", Представительство компании "Azerbaijan International Mining Company Limited" в Азербайджанской Республике, ЗАО "Baku Steel Company", Общество с ограниченной ответственностью "Export Stream", ООО "P-AQRO", ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi", ООО "Avrora", ООО "Sahdag SY", ООО "UYTROP" и ООО "Green Tech".

В списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО "SOCAR Polymer", ЗАО "AzerGold", ООО "Азералюминиум", Управление газового экспорта Государственной нефтяной компании Азербайджана, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", ООО "SOCAR-DALĞIC", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО Завод минеральной воды "İstisu", а также Служба энергетики Нахчыванской Автономной Республики.

В январе-июне 2025 года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в сорок одну страну мира на сумму 8,5 миллиона долларов США. Доходы от экспорта услуг составили 65% от общего дохода агентства. В июне 2025 года Азеркосмос экспортировал услуги на сумму 1,5 миллиона долларов в тридцать четыре страны.

В отчетном периоде в пятерку лидеров по экспорту спутниковых телекоммуникационных услуг вошли: Великобритания с объёмом 2,3 миллиона долларов США, Люксембург - 1,8 миллиона долларов, Нигерия - 436 тысяч долларов, Турция - 385,1 тысячи долларов и Египет - 357,9 тысячи долларов США.