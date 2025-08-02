https://news.day.az/world/1771602.html Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Тель-Авиве Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что атаковали международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. Это следует из заявления представителя вооруженных сил хуситов Яхья Сарии, прозвучавшего в эфире телеканала Al Masirah, передает Day.Az.
Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Тель-Авиве
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что атаковали международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. Это следует из заявления представителя вооруженных сил хуситов Яхья Сарии, прозвучавшего в эфире телеканала Al Masirah, передает Day.Az.
По его словам, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2". Представитель мятежников выступил с утверждением, что цели операции были успешно достигнуты.
В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ информировала о перехвате израильскими ВВС запущенной с территории Йемена ракеты. В ряде районов еврейского государства были запущены сирены воздушной тревоги.
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