Хуситы заявили об ударе по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что атаковали международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. Это следует из заявления представителя вооруженных сил хуситов Яхья Сарии, прозвучавшего в эфире телеканала Al Masirah, передает Day.Az.

По его словам, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2". Представитель мятежников выступил с утверждением, что цели операции были успешно достигнуты.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ информировала о перехвате израильскими ВВС запущенной с территории Йемена ракеты. В ряде районов еврейского государства были запущены сирены воздушной тревоги.