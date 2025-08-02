Нефть выросла в цене

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures краткосрочно превысила отметку $70 за баррель, составив $70,05 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, до появления новости октябрьский контракт на Brent лондонской бирже ICE торговался на отметке $69,45 за баррель.

Позднее динамика замедлилась - стоимость фьючерса снижается к закрытию предыдущей торговой сессии на 2,82%, до $69,68 за баррель.

Вечером 1 августа президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что он отдал приказ по размещению двух ядерных субмарин в ответ на "провокационные заявления" заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

В последний раз рынок нефти реагировал на действия Трампа несколько дней назад, 29 июля. Тогда стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent поднималась выше $72,5 за баррель. Глава Белого дома уточнил, что ультиматум для России составляет 10 дней с момента, когда было сделано уточнение. В середине июля Трамп пообещал вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной. Изначально он дал на это 50 дней.

Цены на нефть снижались большую часть торгов в пятницу, ускорив движение вниз во второй половине дня. На минимуме падение достигало 3,18%, до 69,42 за баррель.

"Нефть сегодня сильно корректируется - вероятно, участники торгов вспомнили о предстоящей встрече ОПЕК+ и стремятся зафиксировать длинные позиции перед выходными, которые сулят так много неопределенности", - отметили аналитики "БКС Мир инвестиций".

По информации Reuters, страны ОПЕК+ уже в воскресенье, 3 августа, могут достичь соглашение об увеличении добычи в сентябре на 548 тыс. баррелей в сутки. В этом случае альянс полностью отменит сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, а также позволит Объединенным Арабским Эмиратам увеличить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, пишет агентство.

ОПЕК+, добывающая около половины мировой нефти, несколько лет сокращала добычу, чтобы поддержать рыночные цены на нефть. Но в этом году она изменила курс, чтобы восстановить свою долю рынка.

"Возможно определенное давление на цены в следующую неделю из-за вероятного решения альянса, однако существенной просадки не ждем, так как решение по большей части ожидаемо", - прогнозирует портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. Эксперт также полагает, что в противоположную сторону цены будет двигать растущая тревожность относительно российских поставок с приближением дедлайна Трампа.

"В то же время отметим, что рынок вряд ли готов к продолжению роста поставок ОПЕК+ после сентября и в текущую цену явно закладывает ожидание, что с октября ОПЕК+ поставит рост на паузу и не перейдет к ослаблению второго уровня добровольных ограничений", - добавил Максим Федосов.