https://news.day.az/economy/1771706.html Азербайджан увеличил закупки зерна из Казахстана - Цифры С сентября 2024 по июль 2025 года из Казахстана было экспортировано за рубеж в целом 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023/2024 года (9,3 млн тонн).
Азербайджан увеличил закупки зерна из Казахстана - Цифры
С сентября 2024 по июль 2025 года из Казахстана было экспортировано за рубеж в целом 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023/2024 года (9,3 млн тонн).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставки зерна и муки нового урожая в Азербайджан увеличились в 120 раз - с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн, передает Day.Az.
Отмечается, что казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет.
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