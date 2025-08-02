На соревнованиях в Италии умер спортсмен

Легкоатлет из Италии Маттиа Селла умер на глазах у своей семьи сразу после пересечения финишной черты забега CorrinConca di Thiene в Италии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное издание Corrieredelveneto.

Как сообщает источник, инцидент произошел 30 июля на 11-м этапе соревнований, состоявшего из 8 км. После того, как бегун пересек финишную прямую, он облокотился на ограждение и упал на землю. На месте ему были оказаны реанимационные мероприятия, но даже с помощью прибывших на место трагедии врачей спасти спортсмена не удалось.

На момент смерти Маттиа Селла было 35 лет. Добавляется, что у спортсмена не наблюдалось явных проблем со здоровьем. Все участники забега обязаны были предоставить медицинские справки перед стартом. Отметим, что это уже второй подобный случай за эту неделю. Ранее, 27 июля, на соревнованиях X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде скончался московский пловец Дмитрий Ионов. После заплыва на 3 км он почувствовал слабость, потерял сознание и ушел из жизни, находясь в местной больнице под присмотром врачей.