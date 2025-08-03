https://news.day.az/world/1771795.html Европейские АЭС вынуждены сократить мощности - Причина Атомные электростанции (АЭС) Европы вынуждены сокращать производственные мощности из-за аномальной жары. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе.
Европейские АЭС вынуждены сократить мощности - Причина
Атомные электростанции (АЭС) Европы вынуждены сокращать производственные мощности из-за аномальной жары. Об этом сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Электросистема европейских стран подверглась высокой нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров.
При этом жаркая погода вынудила ряд атомных электростанций сократить мощности или временно закрыться, поскольку охлаждать реакторы в жару сложнее. В частности, временно приостановили свою работу АЭС, расположенные во Франции и Швейцарии.
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