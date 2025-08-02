"Абшерон Лайонс" пополнил американский баскетболист

Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" усилилась новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Команду пополнил американец Джеймс Фрейзер.

Отметим, что 30-летний игрок ранее выступал в Италии, Германии, Франции и Китае. Он играл в Турции за "Самсунспор", "Борнова Беледиеспор", а последней его командой был "Бандырма Бордо".