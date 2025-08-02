https://news.day.az/sport/1771671.html "Абшерон Лайонс" пополнил американский баскетболист Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" усилилась новым игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Команду пополнил американец Джеймс Фрейзер. Отметим, что 30-летний игрок ранее выступал в Италии, Германии, Франции и Китае.
"Абшерон Лайонс" пополнил американский баскетболист
Азербайджанская баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" усилилась новым игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Команду пополнил американец Джеймс Фрейзер.
Отметим, что 30-летний игрок ранее выступал в Италии, Германии, Франции и Китае. Он играл в Турции за "Самсунспор", "Борнова Беледиеспор", а последней его командой был "Бандырма Бордо".
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