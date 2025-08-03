https://news.day.az/culture/1771801.html Скончался Эльчин Эфендиев Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, 3 августа 2025 года на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.
Скончался Эльчин Эфендиев
Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, 3 августа 2025 года на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.
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