Скончался Эльчин Эфендиев

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, 3 августа 2025 года на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

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