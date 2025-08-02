Бразилия готовит ответ на торговые пошлины Трампа

Правительство Бразилии было открыто к диалогу с руководством США, однако теперь оно готовит соответствующий ответ на введение Вашингтоном дополнительной пошлины. Об этом президент республики Луис Инасиу Лула да Силва написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы всегда были открыты для диалога <...> В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США", - говорится в сообщении.

По словам главы государства, определять курс развития Бразилии могут местные жители и институты. Речь, в частности, идет о взаимоотношениях с Белым домом.

31 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.