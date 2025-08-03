Украина ввела санкции против 5 компаний и 94 физлиц, связанных с Россией

Президент Украины Володимир Зеленский объявил о введении санкций против 5 компаний и 94 физлиц из ряда стран, в том числе в отношении капитанов судов, связанных с "теневым флотом", занимающимся транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов.

Как передает Day.Az, об этом сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

"Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, будем синхронизировать все это - все эти пакеты - с нашими партнерами", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

В списке физических лиц значатся 94 человека, из них 83 граждане РФ, остальные граждане таких стран, как Бангладеш, Грузия, Индия, Иран, КНР, Мьянма, Пакистан. В списке юридических лиц указано пять компаний из РФ, в числе которых "Газпромнефть шиппинг".