Закир Гасанов встретился с семьями шехидов Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей шехидов Турции, посетившими Азербайджане по приглашению Фонда "YAŞAT".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи было отмечено, что организация взаимных визитов служит дальнейшему развитию исторически существующей дружбы, сотрудничества и укреплению связей между двумя странами.

Отметим, что в рамках визита гости посещают исторические места и культурные памятники, сочетающие в себе гармонию древней и современной архитектуры Азербайджана.