В США предрекли Индии многомиллиардные убытки

Отказ Индии от закупок российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп, может обернуться для страны многомиллиардными убытками. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что Индия успешно адаптировалась к переработке и экспорту российской нефти в третьи страны, что обеспечило индийским компаниям получение рекордной прибыли. По мнению автора статьи, отказ от закупок нефти из РФ приведет к серьезным негативным последствиям.

"Если предположить, что скидка в $5 за баррель сократится при поставках 1,8 млн. баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до $11 млрд в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти", - пишет агентство.

По информации агентства, российская нефть составляет от 35% до 40% от общего объема потребления сырой нефти в стране. Относительно низкая цена на российскую нефть помогает Индии снизить общие расходы на импорт энергоносителей, удерживать под контролем розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию.