Взрыв на фабрике в Турции,

В Турции произошел взрыв на фабрике по производству наркозного газа, погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, взрыв произошел в промышленной зоне в Эргене (провинция Текирдаг).

В результате взрыва погибли двое работников предприятия.

По факту проводится расследование.