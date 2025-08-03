https://news.day.az/world/1771830.html Взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ВИДЕО В Турции произошел взрыв на фабрике по производству наркозного газа, погибли два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, взрыв произошел в промышленной зоне в Эргене (провинция Текирдаг). В результате взрыва погибли двое работников предприятия. По факту проводится расследование.
Взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ВИДЕО
В Турции произошел взрыв на фабрике по производству наркозного газа, погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, взрыв произошел в промышленной зоне в Эргене (провинция Текирдаг).
В результате взрыва погибли двое работников предприятия.
По факту проводится расследование.
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