https://news.day.az/world/1771830.html

Взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ВИДЕО

В Турции произошел взрыв на фабрике по производству наркозного газа, погибли два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Hurriyet, взрыв произошел в промышленной зоне в Эргене (провинция Текирдаг). В результате взрыва погибли двое работников предприятия. По факту проводится расследование.